У России достаточно ресурсов для того, чтобы выдавить подразделения ВСУ с территории Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, достаточно ли у РФ сил и средств для того, чтобы убрать подразделения ВСУ с территории Курской области, а также не пустить их в Белгород.

С 6 августа на территории Курской области продолжаются бои после того, как украинские войска вошли на территорию региона. В ответ на ситуацию в регионе был введен режим чрезвычайного положения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции. 12 августа президент России Владимир Путин дал указание Минобороны освободить российскую территорию от украинских сил.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил NBC News, что Киев планирует удерживать захваченные территории в приграничных районах Курской области как часть своего «плана победы», который он намерен представить партнерам, включая США.

Ранее в России заявили о сокрушительных потерях ВСУ на фронте.