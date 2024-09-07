Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что Россия может выдавить ВСУ из Курской области

Песков: России хватит сил и средств, чтобы выдавить ВСУ из Курской области

close
Сергей Гунеев/РИА Новости

У России достаточно ресурсов для того, чтобы выдавить подразделения ВСУ с территории Курской области. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да», — подчеркнул он, отвечая на вопрос, достаточно ли у РФ сил и средств для того, чтобы убрать подразделения ВСУ с территории Курской области, а также не пустить их в Белгород.

С 6 августа на территории Курской области продолжаются бои после того, как украинские войска вошли на территорию региона. В ответ на ситуацию в регионе был введен режим чрезвычайного положения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции. 12 августа президент России Владимир Путин дал указание Минобороны освободить российскую территорию от украинских сил.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил NBC News, что Киев планирует удерживать захваченные территории в приграничных районах Курской области как часть своего «плана победы», который он намерен представить партнерам, включая США.

Ранее в России заявили о сокрушительных потерях ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами