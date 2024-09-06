Высокопоставленный военный источник заявил ТАСС о сокрушительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком фронте и результативных ударах ВС России по украинским военным объектам.

«Прошедшая неделя надолго запомнится киевскому режиму и его западным «друзьям» сокрушительными потерями не только на Донецком направлении фронта, но и результативными высокоточными ударами по военным объектам», — сказал он.

На этой неделе в министерстве обороны РФ сообщили, что утром 4 сентября российские военные нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове. На этих предприятиях производили и ремонтировали компоненты авиационной техники и ракетного вооружения для украинских войск.

По данным ведомства, для нанесения удара использовали высокоточное оружие большой дальности, в частности гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и беспилотники. В министерстве подчеркнули, что все заданные цели удалось поразить.

В Минобороны также сообщили, что ВСУ за минувшую неделю потеряли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) до 16 215 военнослужащих.

Ранее российский генерал заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.