На Украине назначили нового министра культуры

Верховная рада утвердила назначение министром культуры и информационной политики Николая Точицкого, который до сих пор являлся заместителем главы офиса президента Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

Отмечается, что за назначение проголосовали 252 депутата.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Владимира Зеленского.

При этом провести все увольнения разом через Верховную раду не удалось, что СМИ объясняют сопротивлением внутри правящей партии. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить — в материале «Газеты.Ru».

Источники The Financial Times в Киеве заверили, что замена чиновников поможет консолидировать власть внутри администрации Зеленского. А Bloomberg утверждает, что увольнения как минимум Кулебы стало неожиданностью среди союзников Украины на Западе.

Ранее британский политик предрек будущее Зеленского.