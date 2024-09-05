Захарова: никто в Киеве не может объяснить отставки чиновников

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украине никто не может членораздельно объяснить отставки украинских чиновников. Ее слова передает РИА Новости.

«То, что происходит сейчас, этот листопад с правительством Украины, который тоже даже объяснить на Банковой не могут. Вы меня простите, конечно, ведь там же нет ни одного человека, который способен был бы членораздельно объяснить, что у них происходит», — заявила дипломат.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Владимира Зеленского.

При этом провести все увольнения разом через Верховную раду не удалось, что СМИ объясняют сопротивлением внутри правящей партии. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить — в материале «Газеты.Ru».

5 сентября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщила, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига стал главой внешнеполитического ведомства страны

Ранее стала известна неожиданная причина увольнения Кулебы.