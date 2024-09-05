Харрис призвали объясниться после заявления Путина о ее поддержке

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал кандидата на пост президента США Камалу Харрис объясниться после заявлений Владимира Путина о том, что Россия поддержит ее на предстоящих президентских выборах. Об этом написал на своей странице в соцсети Х.

«Владимир Путин только что заявил, что он «поддерживает Камалу Харрис на ноябрьских президентских выборах». Ей придется объясниться!» — пошутил Филиппо.

Ранее телеканал Sky News писал, что слова Владимира Путина о том, что на предстоящих президентских выборах в США Москва будет «поддерживать» Камалу Харрис демонстрируют усмешку и интриганство российского лидера, поскольку он «не всегда говорит то, что думает».

До этого Путин заявил, что Россия будет «поддерживать» кандидата на пост президента США от демократов Камалу Харрис на выборах в Соединенных Штатах в ноябре. Глава государства напомнил, что ранее «фаворитом» у России был президент США Джо Байден, однако его, как отметил Путин, «сняли» с президентской гонки.

Ранее Песков призвал «влюбиться» в смех Камалы Харрис.