Песков призвал «влюбиться» в смех Камалы Харрис

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что теперь ему нравится смех Камалы Харрис, и призвал каждого «влюбиться» в него. Так он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, отрывок опубликован в его Telegram-канале.

«Теперь уже да. Каждый из нас должен влюбиться в смех Камалы Харрис. Раньше мы наблюдали, ждали сигналов», — пошутил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кандидат в президенты США «заразительно смеется», что говорит о том, что у нее «все хорошо». Российский лидер предположил, что в таком случае при победе на выборах она воздержится от новых санкций в адрес Москвы.

До этого Путин заявил, что Россия будет «поддерживать» кандидата на пост президента США от демократов Камалу Харрис на выборах в Соединенных Штатах в ноябре. Глава государства напомнил, что ранее «фаворитом» у России был президент США Джо Байден, однако его, как отметил Путин, «сняли» с президентской гонки.

Ранее в Кремле оценили возможное изменение политики США к России после выборов.