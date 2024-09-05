Политолог назвал «министропад» на Украине попыткой избежать ответственности

Отставка ряда министров на Украине, прежде всего, связана с их попыткой избежать ответственности. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил политолог Владимир Джаралла. По его мнению, увольнение высших чиновников свидетельствует о том, что в правительстве предчувствуют скорый конец нынешнего режима в Киеве.

«Крысы бегут с корабля. Сейчас начался процесс. С одной стороны, обострилась борьба внутри, то есть каждый жрет другого и пытается сбросить вину. Но самое главное, почти все почувствовали, что пришло время убегать, и поэтому ищут способы для отставок», — сказал эксперт.

Он добавил, что никто на Украине не хочет отвечать за поступки лидера страны Владимира Зеленского и его приближенных.

В начале сентября правительство Украины столкнулось с волной отставок знаковых министров. В частности, покинуть свой пост решили Дмитрий Кулеба и Денис Малюська — главы МИД и минюста страны. Эти отставки уже назвали пиар-акцией офиса Зеленского. При этом провести все увольнения разом через Верховную раду не удалось, что СМИ объясняют сопротивлением внутри правящей партии. С чем связаны перестановки в кабмине Украины и что они могут изменить, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что Зеленский создает видимость обновления власти на Украине.