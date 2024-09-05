Путин рассказал о фаворите РФ на американских выборах

Россия не будет определять «фаворитов» на президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент РФ Владимир Путин, трансляция представлена в Telegram-канале Кремля.

«Что касается фаворитов - не нам это определять», - подчеркнул президент.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах в США победит избранный американским народом кандидат, а дело России — не вмешиваться и наблюдать.

Девятый ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Он считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. От Республиканской партии участие в выборах примет бывший президент Дональд Трамп, от Демократической партии — действующий вице-президент страны Камала Харрис.

Ранее в Кремле заявили об отсутствии совместной деятельности России и США.