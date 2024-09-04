В Кремле заявили об отсутствии совместной деятельности России и США

Россия не сотрудничает с властями США, предпосылок для возобновления совместной работы нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life.

«Пока мы не работаем с ними. Пока предпосылок для возобновления этой работы нет», - сказал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос, готова ли Россия работать с кандидатами в президенты США.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. От Республиканской партии участие в выборах примет бывший президент Дональд Трамп, от Демократической партии — действующий вице-президент страны Камала Харрис.

Журналист-международник, политолог Сергей Латышев считает, что в случае победы на выборах в США Дональда Трампа, Украина может лишиться поддержки со стороны Вашингтона.

31 августа Трамп в ходе выступления перед сторонниками в Пенсильвании пообещал завершить «войны за рубежом» в случае своей победы. До этого он неоднократно заявлял, что намерен положить конец конфликту на Украине.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.