Три украинских министра ушли в отставку

Три украинских министра написали заявления об отставке. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» со ссылкой на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

Речь идет о главе украинского минюста Денисе Малюське, министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александре Камышине, а также о министре защиты окружающей среды.

Отмечается, что заявление об увольнении поступило также от председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля.

3 сентября сообщалось, что новые кадровые перестановки могут произойти в ближайшее время в офисе украинского президента Владимира Зеленского, а также в кабинете министров Украины.

Как отмечалось в сообщении «РБК-Украина», ожидались отставки глав министерства иностранных дел, минюста и министерства экологии.

Также в отставку может уйти вице-премьер по реинтеграции Ирина Верещук и замглавы офиса президента Ростислав Шурма.

Вместе с тем, говорилось, что новым главой министерства развития общин и территорий может стать замглавы офиса президента Алексей Кулеба, а нынешний директор «Нафтогаза» Алексей Чернышов может стать главой мининфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на Украине могут уволить премьера.