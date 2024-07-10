На Украине могут уволить премьера

Президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить премьер-министра страны Дениса Шмыгаля из-за отсутствия инициатив по управлению государством. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источник из команды президента.

«Мы «увольняли» премьера Шмыгаля уже не раз. Но так близко к отставке, как сейчас, этот кабмин еще не был», — сказал собеседник издания.

Издание отмечает, что в 2022 году в окружении Зеленского прозвучала претензия к Шмыгалю. Сторонники президента заявляли о неспособности премьера предлагать стоящие идеи, которые бы положительно отразились на стране.

Как утверждают источники издания, отношения Зеленского и Шмыгаля напоминают отношения президента с бывшим главнокомандующим Валерием Залужным перед его увольнением. Подчеркивается, что президент не срывается на премьера, но игнорирует его и слушает с раздражением.

5 июля депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что, если Шмыгаль уйдет в отставку, это приведет к отставке всего состава кабинета министров. Он напомнил, что в условиях военного положения запрещено законодательством.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.