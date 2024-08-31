Пашинян высказался по функционированию военной базы РФ в Армении

У Армении сейчас нет вопросов относительно работы на территории страны российской военной базы. Об этом завил на пресс-конференции армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«В связи с военной базой, сегодня у нас вопросов нет, и я не могу ничего сказать по этому поводу», — сказал политик.

В октябре прошлого года Пашинян заявлял, что не заметил преимуществ в присутствии военных баз России на территории государства. По словам армянского премьера, Ереван ищет новых партнеров поскольку Россия «не смогла выполнить свои союзнические обязательства». Он отметил, что события в Нагорном Карабахе привели Армению к поиску новых партнеров в сфере обороны.

В настоящее время на территории Армении находится 102-я российская военная база.

Также в мае стало известно, что Армения обратилась к российской стороне с просьбой вывести временные оперативные группы пограничников РФ. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин и Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении.

В конце июля российские пограничники покинули ереванский аэропорт Звартноц, где несли службу последние 32 года.

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин назвал вредными и неуместными любые дискуссии о присутствии российской военной базы в Армении.