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Британский аналитик назвал неожиданное последствие взятия Покровска ВС РФ

Sky: Путин может показать готовность к переговорам в случае взятия Покровска

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке и военный эксперт Шон Белл заявил, что в случае взятия ВС РФ Покровска (российское название – Красноармейск) до конца осени, Владимир Путин может выразить готовность к переговорам, поскольку зимой наступление всегда замедляется. Такое мнение он высказал в беседе с телеканалом Sky News.

Белл напомнил, что Покровск является стратегически важным логистическим и транспортным узлом для ВСУ в регионе, а российские войска стремительно приближаются к городу.

По его словам, если российским войскам удастся взять Покровск до наступления зимы, то «вполне возможно, что г-н Путин даст понять, что он готов вести переговоры о прекращении конфликта».

До этого британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами на Покровском, поскольку там у них рушится линия фронта.

«Мы видим, как рушится вся линия фронта ВСУ на Покровском направлении, и это происходит молниеносно», — заявил Меркурис.

Ранее на Западе раскрыли условие поражения Украины в конфликте.

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