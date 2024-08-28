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На Западе раскрыли условие поражения Украины в конфликте

Экс-командующий НАТО Бридлав: если США продолжат свою политику, Киев проиграет

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Бывший верховный главком Объединенными силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав предупредил, что если Вашингтон продолжит ограничивать Украину в использовании поставленных ракет большой дальности, то Киев проиграет в конфликте с Москвой. Его слова приводит Associated Press.

«Если мы будем продолжать делать то, что мы делаем, Украина в конечном итоге проиграет. Прямо сейчас мы намеренно не даем Украине того, что им нужно для победы», — предупредил военный.

Как следует из текста, в администрации Байдена считают необходимым проводить осторожную политику в вопросе поставляемого Украине оружия, чтобы избежать ответной реакции со стороны России.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его западные коллеги стараются не затрагивать вопрос о снятии ограничений на удары поставляемым Киеву дальнобойным оружием вглубь России. В ходе пресс-конференции он сравнил это с игрой в пинг-понг.

«Стараются не говорить со мной об этом. А я поднимаю этот вопрос. В принципе, вот так: Олимпиада прошла, а пинг-понг остался», — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, как Украина хочет обойти запрет на удары вглубь РФ.

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