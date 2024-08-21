Премьер Госсовета КНР восхитился патриотизмом русского народа

Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что прочувствовал «великий патриотизм русского народа» во время возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Его слова со встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным передает РИА Новости.

«Я еще больше почувствовал великий патриотизм русского народа, и это напоминает мне о тех непростых и славных временах, когда 70 лет тому назад мы вместе сражались с фашистами и защищали мир для всего человечества», — сказал Ли Цян.

Он отметил, что Москву и Пекин связывает непоколебимая дружба, которая является ценным достоянием двух стран. Ли Цян выразил уверенность, что переговоры между сторонами пройдут в конструктивном духе и позволят сверить часы по выполнению ранее достигнутых договоренностей.

20 августа Ли Цян приехал в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным. Стороны обсудят перспективы развития всеобъемлющего партнерства, расширение сотрудничества в энергетике, автомобильной отрасли и других сферах. Помимо этого, они подпишут несколько межправительственных и межведомственных документов.

Ранее Мишустин оценил роль России и Китая при формировании миропорядка.