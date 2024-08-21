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Мишустин оценил роль России и Китая при формировании миропорядка

Мишустин назвал РФ и КНР стабилизирующим фактором при формировании миропорядка

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Россия и Китай выступают мощным стабилизирующим фактором при формировании нового миропорядка. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая 29-ю регулярную встречу глав правительств двух государств, передает ТАСС.

Он отметил, что всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина «особенно важно в ситуации, когда формируются контуры нового мироустройства».

«В этих условиях связка Россия — Китай выступает мощным стабилизирующим фактором, способствует росту экономик обеих стран, повышению качества жизни граждан», — подчеркнул Мишустин.

До этого китайское издание Global Times заявляло, что глобальный мировой порядок под эгидой западных стран начал разрушаться, все очевиднее становится тенденция сотрудничества стран Азии для развития региональных процессов. В материале утверждалось, двусторонние отношения между Китаем и Россией «отличаются от обычного военно-политического союза» государств.

Ранее была раскрыта роль БРИКС в создании многополярного мира.

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