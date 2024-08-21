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Президент Палестины Аббас отменил ужин с турецкими депутатами из-за угрозы покушения

Hürriyet: президент Палестины Аббас отменил ужин в Турции из-за угрозы покушения

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Lisi Niesner/Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе визита в Турцию отменил ужин с депутатами местного парламента из-за угрозы покушения со стороны Израиля. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.

Аббас 15 августа выступил с речью перед Великим национальным собранием (парламентом) Турции и заявил о планах отправиться в Газу.

Газета пишет, что Аббас поблагодарил спикера турецкого парламента Нумана Куртулмуша за проявленное к нему внимание, но заявил, что не может поужинать с депутатами, поскольку ему нужно добраться до Палестины до наступления темноты.

Hürriyet подчеркивает, что политик хотел добраться до Палестины до ночи, опасаясь покушения со стороны Израиля, как это было в конце июля с одним из лидеров движения ХАМАС Исмаилом Ханией, посетившим Иран.

В статье говорится, что нет ничего более понятного, чем осторожность Аббаса в период, когда уничтожение политиков со стороны Израиля происходят повсеместно.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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