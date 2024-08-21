Моди захотел обсудить с Зеленским урегулирование конфликта на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе предстоящего визита на Украину намерен обменяться с Владимиром Зеленским взглядами по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Моди подчеркнул, что визит на Украину станет возможностью развить темы предыдущих бесед между сторонами, а также углубить дружбу Киева и Нью-Дели.

«Мы также поделимся взглядами на перспективы мирного разрешения продолжающегося конфликта на Украине... мы надеемся на скорейшее возвращение мира и стабильности в регион», — написал премьер-министр Индии.

23 августа глава индийского правительства прибудет в Киев. Он посетит Украину впервые за всю историю двусторонних отношений.

По информации издания Bloomberg, Нарендра Моди заявил, что будет передавать послания президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но вместе с тем исключил возможность посредничества в урегулировании украинского конфликта.

Ранее в Совфеде отреагировали на предстоящий визит премьера Индии на Украину.