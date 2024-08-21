Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Моди захотел обсудить с Зеленским урегулирование конфликта на Украине

Моди обменяется с Зеленским взглядами на урегулирование конфликта на Украине

close
100%
narendramodi/X (ранее Twitter)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе предстоящего визита на Украину намерен обменяться с Владимиром Зеленским взглядами по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Моди подчеркнул, что визит на Украину станет возможностью развить темы предыдущих бесед между сторонами, а также углубить дружбу Киева и Нью-Дели.

«Мы также поделимся взглядами на перспективы мирного разрешения продолжающегося конфликта на Украине... мы надеемся на скорейшее возвращение мира и стабильности в регион», — написал премьер-министр Индии.

23 августа глава индийского правительства прибудет в Киев. Он посетит Украину впервые за всю историю двусторонних отношений.

По информации издания Bloomberg, Нарендра Моди заявил, что будет передавать послания президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но вместе с тем исключил возможность посредничества в урегулировании украинского конфликта.

Ранее в Совфеде отреагировали на предстоящий визит премьера Индии на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами