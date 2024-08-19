Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов допустил, что во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на Украину он может поднять вопросы, связанные с урегулированием конфликта Москвы и Киева. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Я не могу исключить того, что действительно, если такой визит и когда он состоится, он может содержать вопросы, связанные с украинским конфликтом», — сказал Климов.

В связи с этим, по его словам, важно не путать право Индии, как и любого другого государства предлагать варианты разрешения украинского кризиса с «заявлениями Владимира Путина относительно наших переговоров с теми авантюристами политическими, которые сейчас правят в Киеве».

Сенатор подчеркнул, что после нападения ВСУ на Курскую область с Украиной можно говорить только о ее капитуляции.

До этого МИД Индии подтвердил визит премьер-министра Нарендры Моди на Украину. В конце июля Киев пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Украину в День независимости страны, который отмечается 24 августа.

Ранее в Индии заявили о желании участвовать в разрешении конфликта на Украине.