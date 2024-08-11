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Президент Палестины приедет в Москву на три дня

Посол Нофаль: Аббас посетит Москву 12-14 августа, планирует встречу с Путиным

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Lisi Niesner/Reuters

Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Москву с визитом 12-14 августа, рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным 13 числа. Об этом ТАСС рассказал посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Президент приезжает 12 августа вечером. Во вторник ожидается встреча с президентом Путиным, а перед этим Махмуд Аббас возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. 14 августа президент уезжает», — заявил посол, отметив, что Аббас также встретится с послами ряда арабских стран в России.

Нофаль отметил, что основной темой для обсуждений станет конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Стороны обсудят ситуацию в Газе, а также роль Москвы в урегулировании кризиса, уточнил он.

«У нас очень тяжелое положение, и Россия — близкая нам страна. Нам нужно посоветоваться», — подчеркнул он.

До этого заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву должен состояться в ближайшее время. Представитель российского ведомства добавил, что Москва контактирует со всеми сторонами ближневосточного конфликта из-за обострения ситуации между Израилем и Ираном.

Ранее президент Палестины навал цель поездки в Россию.

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