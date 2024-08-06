Президент Палестины назвал цель поездки в Россию

Президент Палестины Махмуд Аббас сообщил о предстоящем визите в Россию, целью которого является обмен мнениями по актуальным международным событиям, согласование позиций и укрепление двусторонних отношений. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Главная цель нашего визита — проведение консультаций и обмен мнениями относительно последних событий на палестинской и международной аренах, координирование позиций и укрепление двусторонних отношений во всех областях, особенно с учетом того, что Россия занимает важное место в мировой политике, в Совете Безопасности ООН, а также в регионе Ближнего Востока», — отметил он. Аббас также добавил, что страны имеют крепкие исторические связи.

Источник в дипломатических кругах сообщил РИА Новости, что визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, и 13-го числа он надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Поездка Аббаса происходит на фоне израильской операции в секторе Газа. Он высоко оценил роль Москвы в усилиях по урегулированию палестино-израильского конфликта и содействию межпалестинскому примирению.

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