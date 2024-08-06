Президент Палестины сделал заявление о переговорах с Израилем

Путь к урегулированию палестино-израильского конфликта лежит через политическое решение, которое основано на международных резолюциях, при этом именно Израиль отказывается от мирного пути прекращения конфликта. Об этом в беседе с РИА Новости заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

«Мы подтверждаем, что путь к достижению всеобщего мира и безопасности лежит через политическое решение, основанное на международных резолюциях и арабской мирной инициативе», — подчеркнул он.

По словам Аббаса, Палестина не отказывалась от встреч с представителями Израиля. Государство, отметил он, неоднократно давало согласие на встречу с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху по приглашению президента РФ Владимира Путина.

При этом именно израильская сторона «свернула с мирного пути», добавил Аббас.

До этого президент Палестины заявлял, что сектор Газа необходимо передать под управление законных властей Палестины.

Ранее Аббас назвал цель поездки в Россию.