Президент Палестины сделал заявление о будущем управлении сектором Газа

Сектор Газа необходимо передать под управление законных властей Палестины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил президент Палестины Махмуд Аббас.
«Управление Газой должно осуществляться под эгидой ООП (Организации освобождения Палестины. — прим. ред.) и законного палестинского правительства», — подчеркнул он.
Президент Палестины добавил, что ООП готова к содействию в целях урегулирования палестино-израильского конфликта. При этом, по словам Аббаса, Палестина решительно выступает против планов Израиля, которые предусматривают «некие временные решения» конфликта.
До этого Аббас сообщил о предстоящем визите в Россию, целью которого является обмен мнениями по актуальным международным событиям, согласование позиций и укрепление двусторонних отношений.
Отмечалось, что визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, и 13-го числа он надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
В июне сообщалось, что власти Израиля предпринимают «секретные попытки» с целью изменить способ управления одной из частей Палестины — Западного берега реки Иордан, Израиль стремится закрепить контроль над ней и избежать обвинений в аннексии.
Ранее посол Палестины предположил действия Нетаньяху после возвращения из США.