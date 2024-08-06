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Президент Палестины сделал заявление о будущем управлении сектором Газа

Аббас: сектор Газа нужно передать под контроль законных палестинских властей

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Lisi Niesner/Reuters

Сектор Газа необходимо передать под управление законных властей Палестины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

«Управление Газой должно осуществляться под эгидой ООП (Организации освобождения Палестины. — прим. ред.) и законного палестинского правительства», — подчеркнул он.

Президент Палестины добавил, что ООП готова к содействию в целях урегулирования палестино-израильского конфликта. При этом, по словам Аббаса, Палестина решительно выступает против планов Израиля, которые предусматривают «некие временные решения» конфликта.

До этого Аббас сообщил о предстоящем визите в Россию, целью которого является обмен мнениями по актуальным международным событиям, согласование позиций и укрепление двусторонних отношений.

Отмечалось, что визит Аббаса в Россию запланирован на 12-14 августа, и 13-го числа он надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

В июне сообщалось, что власти Израиля предпринимают «секретные попытки» с целью изменить способ управления одной из частей Палестины — Западного берега реки Иордан, Израиль стремится закрепить контроль над ней и избежать обвинений в аннексии.

Ранее посол Палестины предположил действия Нетаньяху после возвращения из США.

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