Посол Палестины предположил действия Нетаньяху после возвращения из США

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после визита в США может иметь целью втянуть Иран в войну. Его слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал ликвидацию главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

«Сейчас важно добиться расследования... Мы не знаем, почему Нетаньяху пошел на это нападение после того, как вернулся из Соединенных Штатов Америки», — сказал посол.

Он предположил, что Нетаньяху хочет подтолкнуть Иран к участию в войне.

«Возможно, он хочет, чтобы американцы были с ним против Ирана. Потому что в тот же день были атаки как в Бейруте, так и в Тегеране», — сказал посол.

Также Абдель Хафиз Нофаль отметил, что лидер Палестины Махмуд Аббас переговорил с руководством ХАМАС после ликвидации главы политического бюро движения Исмаила Хании и выступил за единство палестинцев. Посол добавил, что случившееся «большая катастрофа».

Хания был атакован утром 31 июля в результате удара израильских войск по Тегерану. Глава политического бюро ХАМАС прибыл в столицу Ирана, чтобы принять участие в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. Во время атаки в резиденцию, где остановился один из руководителей палестинского движения, попала ракета.

Ранее в Кремле осудили атаку на лидера ХАМАС Исмаила Хании.