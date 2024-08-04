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Бербок объяснила необходимость наличия американских ракет в ФРГ угрозой от России

Глава МИД ФРГ Бербок объяснила необходимость ракет США угрозой от России

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Benjamin Westhoff/Reuters

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок объяснила необходимость размещения американских ракет большой дальности на территории страны якобы угрозой со стороны России для Берлина и Европы в целом. Ее слова приводит DW (внесена в реестр иноагентов).

«Формировать внешнюю политику сегодня означает признавать, что принцип надежды не защитит нас от России Путина», — сказала Бербок. Она подчеркнула, что Германия вкладывает инвестиции в собственную силу и безопасность.

«И это включает решение о развертывании американских систем вооружений большой дальности», — уточнила министр иностранных дел.

По ее словам, стране нужен «надежный сдерживающий фактор против России», который сможет также защитить другие европейские народы.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что РФ заблаговременно начала работу по ответным мерам на решение о размещении ракет средней и малой дальности США в Германии.

Президент России Владимир Путин заявлял на параде в честь дня Военно-морского флота РФ, что разработка ряда новых ударных систем РФ вошла в завершающую стадию, и предупредил Соединенные Штаты о зеркальных мерах в ответ на развертывание американских ракетных комплексов в мире.

Ранее решение Шольца о размещении ракет США назвали «путчеобразным».

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