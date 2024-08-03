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Решение Шольца о размещении ракет США назвали «путчеобразным»

Депутат ФРГ Пелльманн: решение Шольца по ракетам США в Германии подобно путчу

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Liesa Johannssen/Pool/AP

Единоличное решение канцлера Германии Олафа Шольца о разрешении США разместить в ФРГ свои ракеты стало «путчеобразным» подходом главы немецкого кабмина. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат немецкого парламента от партии «Левые» Зёрен Пелльманн.

«Незадолго до того, как он (Шольц — прим. ред.) сообщил общественности о планируемом размещении ракет в кулуарах на саммите НАТО, он, вероятно, все же проинформировал Бориса Писториуса. Но Шольц разбирается в этом путчеобразном подходе», — подчеркнул он.

По словам Пелльманна, Шольц в одиночку принял решение разрешить Соединенным Штатам разместить свои ракеты на территории Германии, не проконсультировавшись с бундестагом и своей партией.

До этого депутат от социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер заявил, что наращивание вооружений не является выходом для Германии, Берлину стоит вести переговоры с Россией, а не давать разрешение на размещение американских ракет на территории ФРГ.

28 июля президент России Владимир Путин выступил на параде Военно-морского флота РФ, в ходе которого прокомментировал планы США с 2026 года разместить на немецкой территории комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. Глава государства предупредил, что в случае реализации этого плана Москва перестанет считать себя обязанной соблюдать мораторий на размещение собственных ракет средней и меньшей дальности.

Ранее Шольц назвал условие отказа от размещения американских ракет в Германии.

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