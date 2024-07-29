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Нетаньяху пообещали участь Гитлера

МИД Турции: Нетаньяху может постигнуть участь Гитлера

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JINI/Global Look Press

Премьера Израиля Биньямина Нетаньяху может постигнуть та же участь, что и нацистского лидера Адольфа Гитлера. С таким утверждением выступил глава МИД Турции Хакан Фидан на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Конец геноцидального Нетаньяху будет таким же, как у геноцидального Гитлера», — подчеркнул он, добавив, что человечество будет на стороне жителей Палестины.

По мнению главы внешнеполитического ведомства Турции, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган стал «голосом совести человечества», поддерживая палестинский народ.

До этого Эрдоган заявил, что Турция может ввести войска в Израиль. По его словам, Турция должна быть сильной, чтобы «совершить такие шаги».

В ответ глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил, что Эрдоган в случае вторжения в Израиль может повторить судьбу казненного иракского лидера Саддама Хусейна.

Ранее сообщалось, что глава Палестины Аббас выступит с речью в парламенте Турции.

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