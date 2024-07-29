Глава Палестины Аббас выступит с речью в парламенте Турции

Палестинский лидер Махмуд Аббас намерен выступить в парламенте Турции. Об этом в интервью агентству WAFA заявил посол Палестины в Анкаре Фаед Мустафа.

По словам дипломата, глава Палестины получил официальное приглашение от спикера парламента Турции выступить перед парламентом. В настоящее время по дипломатическим каналам ведется работа по определению даты выступления Аббаса.

Палестинский посол отметил глубину отношений между двумя братскими странами и народами, высоко оценил позицию Турции по поддержке и защите прав Палестины.

До этого министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в случае вторжения в Израиль может повторить судьбу иракского лидера Саддама Хусейна.

28 июля Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить географию конфликта на весь Ближний Восток.