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В ГД осудили позицию израильского Кнессета по поводу палестинского государства

ГД осудила позицию Кнессета Израиля по созданию палестинского государства

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Depositphotos

Госдума на заседании в четверг осудила позицию израильского Кнессета (парламента), выступившего против создания палестинского государства. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, депутаты приняли соответствующее заявление, в котором говорится, что Израиль «грубо нарушает принципы и нормы международного права», которые составляют основу ближневосточного урегулирования.

Депутаты Госдумы призвали парламенты государств мира «осудить неправомерные заявления Кнессета» и приложить все возможные усилия для скорейшего прекращения кровопролития в Палестине.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что действующее правительство Германии не станет поддерживать бойкот товаров и услуг из Израиля на фоне конфликта в секторе Газа.

23 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что не откажется от победы над радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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