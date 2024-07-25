В ГД осудили позицию израильского Кнессета по поводу палестинского государства

Госдума на заседании в четверг осудила позицию израильского Кнессета (парламента), выступившего против создания палестинского государства. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, депутаты приняли соответствующее заявление, в котором говорится, что Израиль «грубо нарушает принципы и нормы международного права», которые составляют основу ближневосточного урегулирования.

Депутаты Госдумы призвали парламенты государств мира «осудить неправомерные заявления Кнессета» и приложить все возможные усилия для скорейшего прекращения кровопролития в Палестине.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что действующее правительство Германии не станет поддерживать бойкот товаров и услуг из Израиля на фоне конфликта в секторе Газа.

23 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что не откажется от победы над радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.