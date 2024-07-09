Премьер Индии рассказал о переговорах с Путиным

В рамках переговоров лидеров России и Индии обсуждалось развитие сотрудничества Москвы и Нью-Дели в сфере торговли, технологий и сельского хозяйства. Об этом заявил премьер Индии Нарендра Моди на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«На наших переговорах обсуждались пути диверсификации российско-индийского сотрудничества в таких секторах, как торговля, обеспечение безопасности, сельское хозяйство, технологии и инновации», - написал он.

До этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что между Россией и Индией идет обсуждение расчетов в рупиях и рублях, а также возможности использования систем RuPay и «Мир».

По словам Костина, диалог по этой теме носит конструктивный характер. Глава ВТБ отметил проблемы, связанные с международными санкциями в отношении России и неполной конвертируемостью рупий.

8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел в Москву с двухдневным государственным визитом. Он стал первой зарубежной поездкой индийского политика на третьем сроке в должности главы правительства. В Кремле заявили о большом значении этого визита.

Ранее Путин охарактеризовал отношения России и Индии как стратегическое партнерство.