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Путин охарактеризовал отношения России и Индии как стратегическое партнерство

Путин: отношения РФ и Индии носят характер привилегированного партнерства

Отношения России и Индии носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Об этом на переговорах с индийским премьер-министром Нарендрой Моди заявил президент России Владимир Путин, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Глава российского государства поблагодарил индийского коллегу за внимание к острым вопросам. Отдельно он отметил попытки урегулирования украинского кризиса мирным способом.

Кроме того, Путин пожелал Моди новых успехов в деле развития индийского государства.

Премьер Индии прилетел в Москву с рабочим визитом 8 июля. Он обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ряд вопросов двухсторонней повестки дня. В частности, Моди заявил, что российско-индийские переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между странами.

По мнению американского издания Bloomberg, визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию призван продемонстрировать, что отношения Нью-Дели с Москвой остаются близкими.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия обсуждают строительство АЭС большой и малой мощности.

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Визит Моди в Москву
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