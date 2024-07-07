Моди и Путин обсудят быстрый перевод денег между Индией и РФ

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Москву планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным разработку механизмов быстрого перевода денег между двумя странами. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источники.

«Ключевым моментом ежегодного индийско-российского саммита между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Владимиром Путиным будет разработка механизмов для легкого и быстрого перевода денег между двумя странами», — говорится в публикации.

Как сообщает издание, решение о разработке новой платежной системы связано с запретом на использование SWIFT Россией, а также беспрецедентного роста двусторонней торговли.

Ожидается, что два лидера в ходе переговоров обсудят возможность использования национальных валют туристами и студентами.

Издание также отмечает, что в торговых отношениях между Россией и Индией ощущается необходимость в более быстрых и оперативных платежах — создание такого механизма будет обсуждаться лидерами двух стран.

Незадолго до этого стало известно, что визит Моди в Россию состоится 8-9 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет переговоры с премьером Индии в узком и в расширенном составах.

Ранее в США раскрыли последствия визита премьера Индии в Россию.