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Моди и Путин обсудят быстрый перевод денег между Индией и РФ

TET: саммит Индии и России в Москве будет посвящен платежной системе в торговле

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Алексей Неменов/АР

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе визита в Москву планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным разработку механизмов быстрого перевода денег между двумя странами. Об этом сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источники.

«Ключевым моментом ежегодного индийско-российского саммита между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Владимиром Путиным будет разработка механизмов для легкого и быстрого перевода денег между двумя странами», — говорится в публикации.

Как сообщает издание, решение о разработке новой платежной системы связано с запретом на использование SWIFT Россией, а также беспрецедентного роста двусторонней торговли.

Ожидается, что два лидера в ходе переговоров обсудят возможность использования национальных валют туристами и студентами.

Издание также отмечает, что в торговых отношениях между Россией и Индией ощущается необходимость в более быстрых и оперативных платежах — создание такого механизма будет обсуждаться лидерами двух стран.

Незадолго до этого стало известно, что визит Моди в Россию состоится 8-9 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет переговоры с премьером Индии в узком и в расширенном составах.

Ранее в США раскрыли последствия визита премьера Индии в Россию.

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