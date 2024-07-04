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Зеленский не исключил, что Украина останется «совсем одна» после выборов в США

Зеленский заявил о рисках для Украины «остаться одной» по итогам выборов в США

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AP

Украинский лидер Владимир Зеленский не исключил, что в результате президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре, Украина «может остаться совсем одна». Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

«Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей… Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни», — подчеркнул президент.

Агентство Bloomberg напоминает, что у украинского лидера были сложные отношения с Трампом, который во время своего президентства «постоянно обвинял Зеленского в коррупции».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что кризис на Украине возник из-за бесцеремонной политики Соединенных Штатов и их союзников, а Россия всегда была за мирное урегулирование ситуации.

Он добавил, что предложенный Россией план по разрешению конфликта на Украине позволит прекратить боевые действия и перейти к переговорам, если украинские власти и Запад будут готовы к диалогу.

Ранее Зеленский допустил участие Путина в следующем «саммите мира».

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