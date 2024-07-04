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Зеленский допустил участие Путина в следующем «саммите мира»

Зеленский допустил, что Путин может принять участие в следующем «саммите мира»

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Dursun Aydemir/Anadolu/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что президента Российской Федерации Владимира Путина могут пригласить на следующий «саммит мира». Об этом сообщает Bloomberg.

Зеленский подчеркнул, что не ожидает от Путина участия в возможных переговорах в ближайшее время. Президент Украины также высказался о «справедливом конце» российско-украинского конфликта. По его мнению, для этого необходимы совместные усилия США и Китай.

Зеленский добавил, что глава Белого дома и председатель КНР могли бы стать посредниками, если оставят свои разногласия в стороне.

До этого глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Украина не готова идти на компромисс с Россией и уступать Москве территории.

Чиновник заявил, что Киев выслушает любые советы о том, как достичь «справедливого мира».

До этого экс-сотрудник ЦРУ Майкл ДиМино заявил, что зацикленность США на помощи Украине и игнорирование ее проблем приведет к катастрофе, Вашингтону необходимо выступить за переговоры.

Ранее Путин назвал условие для изменения мирных предложений РФ по Украине.

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