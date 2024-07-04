Зеленский допустил участие Путина в следующем «саммите мира»

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что президента Российской Федерации Владимира Путина могут пригласить на следующий «саммит мира». Об этом сообщает Bloomberg.

Зеленский подчеркнул, что не ожидает от Путина участия в возможных переговорах в ближайшее время. Президент Украины также высказался о «справедливом конце» российско-украинского конфликта. По его мнению, для этого необходимы совместные усилия США и Китай.

Зеленский добавил, что глава Белого дома и председатель КНР могли бы стать посредниками, если оставят свои разногласия в стороне.

До этого глава офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что Украина не готова идти на компромисс с Россией и уступать Москве территории.

Чиновник заявил, что Киев выслушает любые советы о том, как достичь «справедливого мира».

До этого экс-сотрудник ЦРУ Майкл ДиМино заявил, что зацикленность США на помощи Украине и игнорирование ее проблем приведет к катастрофе, Вашингтону необходимо выступить за переговоры.

Ранее Путин назвал условие для изменения мирных предложений РФ по Украине.