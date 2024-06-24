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ЕС сразу после принятия 14-го пакета санкций начнет работу над 15-м

МИД Финляндии: ЕС немедленно начнет работу над 15-м пакетом санкций против РФ

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Global Look Press

Страны ЕС немедленно начнут разработку 15-го пакета санкций сразу после того, как примет 14-й пакет ограничений против России. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, трансляция выступления велась на сайте Еврокомиссии.

«Работа над следующим пакетом начнется немедленно», - подчеркнула она.

20 июня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, какие сферы затронет новый пакет санкций против России. Он уточнил, что это будет связано с военно-промышленным комплексом, финансовым и энергетическим секторами.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что все санкции, введенные странами Запада против России, должны быть отменены в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Япония ввела рестрикции против компаний из нескольких стран за обход санкций против РФ.

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