Япония вводит рестрикции против компаний из нескольких стран за обход санкций против РФ

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио вводит санкции против организаций и частных лиц из России и против 11 компаний и организаций из КНР, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана за обход санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, правительство Японии одобрило введение рестрикций в отношении организаций и частных лиц из Российской Федерации по заморозке активов и запрету на экспорт. Также меры против них были применены за то, что они имеют отношение к обходу санкций.

Хаяси добавил, что против 11 компаний и организаций, имеющих отношений к Китаю, Индии, Казахстану, ОАЭ, Узбекистану и учувствовавших в обходе санкций, применены меры по заморозке активов.

До этого стало известно, что в 14-й пакет санкций Евросоюза войдет запрет на использование европейскими компаниями, действующими за пределами России, возможности напрямую подключаться к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

20 июня стало известно, что постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Этот пакет включит меры по предотвращению обхода уже введенных ограничений.

Ранее Путин заявил, что санкции Запада в отношении России должны быть отменены.