Путин призвал к реформированию ООН

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости реформирования ООН из-за меняющейся в мире ситуации, подчеркнув, что реорганизация должна опираться на широкий консенсус международного сообщества. Его слова приводит ТАСС.

«Совет Безопасности как ключевой орган ООН возник по результатам Второй мировой войны. И, конечно, ситуация в мире меняется. Это требует какого-то реформирования и этого международного института», — заявил Путин.

Глава государства напомнил позицию российского МИД о том, что соответствующие изменения должны опираться на широкий консенсус. Решения не должны приниматься группой стран или одним государством, поскольку это не даст ничего хорошего международному сообществу, указал российский лидер.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на расширении Совета Безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Ранее в ООН рассказали, что «фатально подорвало» авторитет Совбеза организации.