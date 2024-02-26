В ООН рассказали, что «фатально подорвало» авторитет Совбеза организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии сессии Совета ООН по правам человека в Женеве заявил, что Совет безопасности организации нуждается в серьезном реформировании состава и изменении методов работы. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Гутерриш заявил об этом на фоне того, что Совет Безопасности ООН не смог противостоять наступлению Израиля в Газе и конфликту России и Украины, что «возможно, фатально» подорвало его авторитет.

«Совет (безопасности ООН. — «Газета.Ru») нуждается в серьезной реформе своего состава и методов работы», — подчеркнул Гутерриш.

До этого Гутерриш говорил, что нынешний раскол в Совете Безопасности ООН является худшим за всю историю. Он заявил, что во время «холодной войны» хорошо отлаженные механизмы помогали управлять отношениями сверхдержав». В современном же многополярном мире таких механизмов нет, считает генсек.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.