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Министр обороны Британии обеспокоился визитом Путина в КНДР

Глава МО Британии Шэппс призвал понимать как предупреждение визит Путина в КНДР

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Anna Gordon/Reuters

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс призвал воспринимать как предупреждение визит Владимира Путина в КНДР. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, Великобритания должна укрепить свои вооруженные силы, чтобы сдержать якобы «новую ось тирании» в мире.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Состоялись переговоры в расширенном составе с участием делегаций стран. Публичная беседа продлилась полтора часа в резиденции «Кымсусан», с российской стороны поучаствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник по международным делам Юрий Ушаков и другие политики.

Ранее эксперт предрекла укрепление отношений России и КНДР после визита Путина.

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