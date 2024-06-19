Министр обороны Британии обеспокоился визитом Путина в КНДР

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс призвал воспринимать как предупреждение визит Владимира Путина в КНДР. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, Великобритания должна укрепить свои вооруженные силы, чтобы сдержать якобы «новую ось тирании» в мире.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Состоялись переговоры в расширенном составе с участием делегаций стран. Публичная беседа продлилась полтора часа в резиденции «Кымсусан», с российской стороны поучаствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник по международным делам Юрий Ушаков и другие политики.

Ранее эксперт предрекла укрепление отношений России и КНДР после визита Путина.