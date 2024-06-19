Эксперт предрекла укрепление отношений России и КНДР после визита Путина

Визит Владимира Путина в КНДР демонстрирует прочность отношений Москвы и Пекина и является предвестником дальнейшего укрепления партнерства между странами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на профессора Азиатско-Тихоокеанского центра исследований в области безопасности Дэниела К. Иноуэ в Гонолулу Лами Ким.

«Этот саммит служит одновременно свидетельством нынешней прочности отношений между двумя странами и предвестником еще более сильного партнерства в будущем», — заявила она.

По ее словам, военное и экономическое сотрудничество России и КНДР подорвет эффективность санкций против Пхеньяна и усилит военный потенциал страны. Кроме того, визит Владимира Путина повысит легитимность Ким Чен Ына внутри Северной Кореи, считает Лами Ким.

Вечером 18 июня самолет Ил-96-300 Путина совершил посадку в аэропорту Сунан близ Пхеньяна. Столицу КНДР к приезду российского лидера украсили плакатами и флагами РФ. Президента России встречал лично Ким Чен Ын.

Это второй дружественный визит российского лидера в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее в Китае раскрыли последствия визита Путина в КНДР.