Риттер заявил, что США дали Украине возможность развязать ядерную войну

Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер заявил, что решение Соединенных Штатов разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России приближает мир к катастрофе и дает Киеву шанс развязать ядерную войну. В беседе с YouTube-каналом Redacted он назвал нынешнее положение вещей хуже Карибского кризиса.

По его словам, если во времена Карибского кризиса у Соединенных Штатов «были некие часы, которые вели отсчет, что давало людям возможность присмотреться и подумать», то сейчас есть только «одно нажатие кнопки».

«Мы находимся на расстоянии одного пуска ATACMS от масштабного ядерного конфликта с Россией. Это означает, что, если украинцы, у которых сейчас есть ракеты ATACMS, атакуют не ту цель внутри России, это может привести к всеобщей ядерной войне. Вот в чем дело», — указал Риттер.

Эксперт подчеркнул, если Запад не заберет у ВСУ ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow, то оставит Украине возможность развязать ядерный конфликт.

31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент США Джо Байден одобрил применение американского вооружения для ударов вглубь России. По словам главы американской дипломатии, речь идет исключительно об атаках на районы РФ недалеко от Харькова. Однако он не исключил возможности увеличения дальности ударов американским оружием по территории России.

Ранее экс-советник Пентагона раскрыл действия России в случае атаки США.