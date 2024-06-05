Конфликт на Украине не случился бы без вмешательства Соединенных Штатов. Об этом пишет обозреватель Бенджамин Аяньян в материале для The Hill.

По мнению автора, Вашингтон сыграл ключевую роль в событиях, которые в итоге привели к горячей фазе противостояния Москвы и Киева. Он напомнил, что США более десяти лет поддерживают стремление Украины в НАТО, что с точки зрения России является неприемлемым.

«США зашли так далеко, что поддержали госпереворот с целью свергнуть избранного президента Украины Виктора Януковича в 2014 году после того, как он объявил, что подпишет экономическое соглашение с Россией, а не Евросоюзом», — пишет Аяньян.

Обозреватель также указал, что в 2021 году Москва направляла Североатлантическому альянсу проект договора с требованием отказаться от расширения военного блока, однако страны Запада отвергли его, что в итоге привело к началу СВО.

Аяньян призвал Вашингтон пересмотреть свое участие в делах Восточной Европы. Журналист подчеркнул, что без вмешательства США конфликт на Украине «скорее всего никогда бы не произошел».

До этого бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер заявил, что президент Владимир Путин послал сигнал странам Запада, что РФ не потерпит вмешательства НАТО в украинский вопрос. По словам бывшего разведчика, проведение Россией учений ядерных сил сигнализирует странам Запада о ее готовности применить любое необходимое оружие для защиты своих жизненно важных интересов.

Ранее в Германии заявили, что Путин добьется поставленных целей на Украине.