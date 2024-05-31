Журналист Такер Карлсон прокомментировал обвинительный приговор Трампу

Американский журналист Такер Карлсон назвал концом американского правосудия обвинительный приговор по делу о подлоге финансовых документов, вынесенный экс-президенту США Дональду Трампу судом присяжных в Нью-Йорке. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Это не остановит Трампа, он победит на выборах, если не будет убит до этого», — сообщил Карлсон.

Он назвал случившееся «концом самой справедливой системы правосудия в мире».

Журналист предупредил подписчиков, что любой человек, который будет оправдывать этот приговор, является «угрозой для вас и вашей семьи».

До этого суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам уголовного дела о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс. Бывший глава Белого дома не признал свою вину ни по одному из пунктов. Дата вынесения приговора назначена на 11 июля.

Таким образом, Трамп стал первым президентом в истории США, осужденным за уголовное преступление.

Ранее Трамп назвал судебный процесс позором и заявил о своей невиновности.