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В Кабуле высказались о решении РФ исключить «Талибан» из списка террористов

В Кабуле поприветствовали решение РФ исключить «Талибан» из списка террористов

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Reuters

Глава политического офиса талибов (организация запрещена в России) в Катаре Сухейль Шахин заявил, что Кабул приветствует намерение России убрать движение «Талибан» из списка террористических организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приветствуем предложение МИД России и министерства юстиции Кремлю о снятии с «Исламского Эмирата Афганистан» статуса террористической организации», — сообщил Шахин.

До этого директор второго департамента Азии МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что статус террористической организации у движения «Талибан» в России мешает развивать отношения Москвы и Кабула. По его словам, в настоящее время стоит вопрос о снятии этого статуса с движения талибов, так как начинается процесс нормализации двусторонних отношений Москвы и Кабула.

27 мая Кабулов заявил, что российские министерства иностранных дел и юстиции доложили президенту России Владимиру Путину, что «Талибан» можно вычеркнуть из перечня запрещенных организаций. Также Кабулов заявил, что движение «Талибан» подтвердило участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее в «Талибане» высказались о размещении оружия в Афганистане.

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