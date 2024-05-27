Зеленский рассказал о «первой» возможности приблизить мир

Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что конференция по Украине в Швейцарии якобы станет «первой» возможностью приблизить «справедливый и надежный» мир. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«Этот саммит станет первой реальной возможностью приблизить справедливый и надежный мир», — написал он.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине с представителями разных государств, в том числе и с украинскими властями.

Президент высказал мнение, что базой для переговоров по Украине является проект договоренностей, который был подготовлен на переговорах в Стамбуле весной 2022 года.

При этом глава государства заключил, что Москву обманули со стамбульскими соглашениями, когда были отведены войска от Киева в 2022 году. Теперь Россия должна понять, кому и в какой степени можно доверять, констатировал Путин.

Зеленский ранее заявлял, что отказывается рассматривать возможность договоренностей о прекращении огня с Россией.

Ранее власти Испании высказались об ударах оружием НАТО по территории РФ.