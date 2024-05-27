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Власти Испании высказались об ударах оружием НАТО по территории РФ

Премьер Испании Санчес высказался против ударов оружием НАТО по территории РФ

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Heinz-Peter Bader/AP

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не поддерживает возможное использование Украиной оружия НАТО для ударов по территории России. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас нет такой воли, такого намерения, и у меня определенно нет информации об этом», — ответил Санчес на вопрос об отношении к ударам оружием НАТО по признаваемой Евросоюзом и Украиной территории РФ на пресс-конференции.

27 мая президент Украины Владимир Зеленский и премьер Испании Педро Санчес подписали соглашение о безопасности.

До этого депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа назвал целью атак ВСУ по РФ улучшение позиций на переговорах.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не могут перенести боевые действия на территорию России, поскольку это грозит стране международной изоляцией. Под территорией России он в данном случае не подразумевал Республику Крым, Севастополь и новые регионы РФ.

Ранее Зеленский пообещал, что Киев не будет применять западное оружие для ударов по РФ.

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