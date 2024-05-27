В Совфеде назвали президента Эстонии «политической блохой» после слов о России

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов назвал президента Эстонии Алара Кариса «политической блохой» после его слов о необходимости поставить Россию на колени. Его слова приводит NEWS.ru.

Климов напомнил, что в России есть компетентные органы, которые при необходимости оценят слова Кариса в соответствии с Уголовным кодексом и должным образом среагируют.

«Люди [власти Эстонии] рассчитывают на то, что их хоть так заметят. Это политические блохи. Эти заявления — просто несерьезны», — сказал Климов.

До этого Карис заявил, что Эстония сделает все возможное, чтобы поставить Россию на колени. Он объяснил, что только после этого можно будет начать переговоры по разрешению украинского конфликта.

Он также заявил, что Эстония не планирует закрывать границу с Российской Федерацией, в том числе из-за родственников на другой стороне. Он отметил, что в случае необходимости эстонская сторона готова быстро принять соответствующее решение, однако в данный момент такой нужды нет. Президент подчеркнул, что, несмотря на сложные отношения между Эстонией и Россией, диалог с Москвой ведется.

Ранее Захарова ответила президенту Эстонии, захотевшему поставить Россию на колени.