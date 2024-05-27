Захарова ответила президенту Эстонии, захотевшему поставить Россию на колени

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Алара Кариса о том, что его страна сделает все, чтобы поставить Россию на колени. Ее слова приводит РИА Новости.

«А как это? Пусть покажет», — ответила Захарова на просьбу прокомментировать заявление Кариса.

До этого Карис заявил, что Эстония сделает все возможное, чтобы поставить Россию на колени. Он объяснил, что только после этого можно будет начать переговоры по разрешению украинского конфликта.

Он также заявил, что Эстония не планирует закрывать границу с Российской Федерацией, в том числе из-за родственников на другой стороне. Он отметил, что в случае необходимости эстонская сторона готова быстро принять соответствующее решение, однако в данный момент такой нужды нет. Президент подчеркнул, что, несмотря на сложные отношения между Эстонией и Россией, диалог с Москвой ведется.

Ранее еще одна европейская страна призвала разрешить ВСУ бить по территории России.