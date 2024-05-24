В США признали, что ЦРУ хочет устроить «цветную революцию» в Грузии

Протесты в Грузии против принятия парламентом закона об иноагентах были инспирированы Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) с целью отвлечь президента РФ Владимира Путина от украинского конфликта, США стремятся создавать «цветные революции» у границ России. Об этом в беседе с ведущим YouTube-канала Dialogue Works заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон.

«Подозреваю, что происходящее координирует ЦРУ. Мы пытаемся отвлечь внимание Путина от Украины, устраивая хаос в других местах», — подчеркнул он.

По словам отставного полковника, Грузия является подходящим местом для этих целей, поскольку у американских спецслужб много давних связей в этой стране.

Как отметил Уилкерсон, стремление США раздувать восстания и «цветные революции» у границ России приведет к тому, что рано или поздно российскому руководству придется решать эти проблемы.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Соединенных Штатов приступила к проведению масштабного пересмотра американо-грузинского сотрудничества в связи с принятым в Грузии законом об иноагентах.

На прошлой неделе президент Грузии отказалась подписывать принятый закон об иноагентах, назвав его препятствием на «европейском» пути Грузии. Документ вызвал протесты в стране, в ЕС его назвали причиной не принимать Грузию в ЕС, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Грузия лишится статуса кандидата в ЕС, если не отменит закон об иноагентах.