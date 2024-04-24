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Лидер республиканцев в сенате США обвинил Карлсона в задержке помощи Украине

Республиканец Макконнелл возложил на Карлсона вину в задержке помощи Киеву

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Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл считает, что в задержке утверждения законопроекта о помощи Киеву виноват журналист Такер Карлсон, начавший «демонизацию Украины» после интервью с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, у Карлсона огромная аудитория, он убедил многих рядовых республиканцев не одобрять помощь Киеву.

Макконнелл считает, что интервью с Путиным было ошибкой.

Он предположил, что у экс-президента США Дональда Трампа были неоднозначные взгляды на это.

До этого пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты в случае одобрения конгрессом выделения дополнительных средств на военную поддержку Украины смогут осуществить поставки оружия в течение нескольких дней.

Также Райдер заявил, что новый пакет помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет включать самое необходимое в данный момент.

Несмотря на отказ комментировать детали, Райдер предположил, что в пакет военной помощи будут включены необходимые ВСУ боеприпасы, в том числе для систем противовоздушной обороны, а также сами зенитно-ракетные установки.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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